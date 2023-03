Rentner gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Renault: Zwei Verletzte

Dormagen - In Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) sind zwei Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden.

Der Ford des 74-Jährigen kam in einer Böschung zum Stehen. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Ein 74-jähriger Ford-Fahrer war laut Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Dr.-Geldmacher-Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf Höhe des Schulzentrums aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte der Ford den Wagen einer 26-Jährigen.

"Nach dem Zusammenstoß kam der schwarze Ford [...] des mutmaßlichen Unfallverursachers nach links von der Fahrbahn ab, rutsche eine Böschung hinunter und kam am Rande eines Feldes zum Stehen", berichtete ein Sprecher der Beamten.

Der schwarze Renault der 26-Jährigen prallte derweil gegen einen Lichtmast, ehe er ebenfalls zum Stehen kam, wie es hieß.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 74-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen, während die 26-Jährige leicht verletzt wurde. "Beide wurden nach einer ersten Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert", so der Sprecher.



Die beiden Autos wurden schwer beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Laternenmast sei nur leicht beschädigt worden.