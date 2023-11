Rentnerin läuft auf viel befahrene Straße: Lebensgefährlich verletzt!

Helmstedt - Am Sonntagabend kam es in Helmstedt zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem eine Rentnerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine Rentnerin war mit ihrem Rollator auf einer viel befahrenen Straße unterwegs. Dort wurde sie angefahren. (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs

Gegen 17.30 Uhr war die 87-Jährige an der Walbecker Straße in Helmstedt (Niedersachsen) unterwegs und wollte dort an der Einmündung die Straße überqueren.

Obwohl viele Autos unterwegs waren, trat sie mit ihrem Rollator auf die Fahrbahn, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Ein 52-Jähriger, der mit seinem Skoda in diesem Moment heranrollte, bemerkte die schwarz-gekleidete Seniorin in der Dunkelheit zu spät.

Trotz Gefahrenbremsung rutschte der Kleinwagen auf der regennassen Fahrbahn in die Frau hinein. Sie wurde über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert und prallte dann schließlich auf die Straße.

Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.