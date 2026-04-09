Rentnerin von Lkw erfasst: Schwerer Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Heilbad Heiligenstadt - Einen schweren Unfall hat es am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) gegeben.

Nach dem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Lkw rückwärts einer Laderampe genähert, als er die 82-Jährige erfasste.

Warum sich die Seniorin hinter dem Sattelzug befand, ist noch unklar. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.