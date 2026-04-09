Rentnerin von Lkw erfasst: Schwerer Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

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Einen schweren Unfall hat es am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) gegeben.

Von Hannan el Mikdam-Lasslop, Christian Rüdiger

Heilbad Heiligenstadt - Einen schweren Unfall hat es am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) gegeben.

Nach dem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto)
Nach dem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto)  © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Lkw rückwärts einer Laderampe genähert, als er die 82-Jährige erfasste.

Warum sich die Seniorin hinter dem Sattelzug befand, ist noch unklar. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Um zu klären, ob der 37-jährige Lkw-Fahrer die Frau hätte sehen können, wurde bei der Unfallaufnahme ein Sachverständiger eingesetzt.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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