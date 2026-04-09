Rentnerin von Lkw erfasst: Schwerer Unfall auf Supermarkt-Parkplatz
52 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Hannan el Mikdam-Lasslop, Christian Rüdiger
Heilbad Heiligenstadt - Einen schweren Unfall hat es am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) gegeben.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Lkw rückwärts einer Laderampe genähert, als er die 82-Jährige erfasste.
Warum sich die Seniorin hinter dem Sattelzug befand, ist noch unklar. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Um zu klären, ob der 37-jährige Lkw-Fahrer die Frau hätte sehen können, wurde bei der Unfallaufnahme ein Sachverständiger eingesetzt.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa