Rettungswagen im Einsatz verunglückt: Fünf Verletzte in Heilbronn

Heilbronn - Ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ist am Montagmittag in einen Unfall mit fünf Verletzten verwickelt worden.

Auf der Fahrbahn verteilten sich zahlreiche Trümmerteile. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Gegen 12.50 Uhr fuhr der Rettungswagen auf die Karl-Wüst-Straße in Richtung Neckargartacher Brücke, als er im dortigen Kreuzungsbereich mit einem Auto kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer den Rettungswagen offenbar übersehen.

Drei Mitarbeiter und ein Patient im Rettungswagen sowie der mutmaßliche Unfallverursacher wurden verletzt.

Zum genauen Schweregrad konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.