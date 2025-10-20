Rettungswagen im Einsatz verunglückt: Fünf Verletzte in Heilbronn
Heilbronn - Ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ist am Montagmittag in einen Unfall mit fünf Verletzten verwickelt worden.
Gegen 12.50 Uhr fuhr der Rettungswagen auf die Karl-Wüst-Straße in Richtung Neckargartacher Brücke, als er im dortigen Kreuzungsbereich mit einem Auto kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer den Rettungswagen offenbar übersehen.
Drei Mitarbeiter und ein Patient im Rettungswagen sowie der mutmaßliche Unfallverursacher wurden verletzt.
Zum genauen Schweregrad konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.
Die Karl-Wüst-Straße blieb während der Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.
Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24