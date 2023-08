20.08.2023 10:38 Roller kracht auf Kreuzung in Transporter: 18-Jähriger stirbt

Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Ankum ums Leben gekommen. Er krachte auf einer Kreuzung in einen Transporter.

Von Bastian Küsel

Ankum - Tragisch: Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Ankum (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Ankum (Niedersachsen) ums Leben gekommen. © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der tödliche Crash gegen 21.25 Uhr auf der Kreuzung Voltlager Damm/An der Insel. Demnach wollte der Jugendliche besagte Kreuzung in Richtung Am Brunning überqueren, übersah dabei aber einen Ford Transit, der auf dem Voltlager Damm in Richtung ortseinwärts unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der Roller krachte im Bereich der Fahrertür gegen den Transporter. Dabei wurde der 18-Jährige so schwer verletzt, dass der alarmierte Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte. Unfall Kind (4) läuft auf Straße und wird von Auto erfasst: Wo waren die Eltern? Die beiden Insassen des Fords, zwei Quakenbrücker im Alter von 39 und 43 Jahren, erlitten jeweils einen Schock. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-jährigen Fahrer ergab eine leichte Beeinflussung, die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem wurden der Leichnam und die Unfallfahrzeuge beschlagnahmt. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis circa 1.30 Uhr voll gesperrt werden.

