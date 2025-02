20.02.2025 08:45 Rote Ampel missachtet: Jugendliche (16 und 19) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Wächtersbach hat es fünf Verletzte gegeben. Ein 19-Jähriger und seine Beifahrerin (16) kamen schwer verletzt in die Klinik.

Von Marc Thomé

Wächtersbach - Auf der B276 bei Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) hat es am Mittwochabend einen Unfall mit drei beteiligten Autos und fünf Verletzten gegeben. Zwei Jugendliche wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen des Audi erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in eine Klinik gebracht. © 5VISION.NEWS Ein Sprecher der Polizei teilte am Donnerstagmorgen mit, dass ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer und seine Beifahrerin (16) gerade von der A66 kamen und auf der Bundesstraße in Richtung Wächtersbach unterwegs waren. Als der Audi dann gegen 21.40 Uhr die Einmündung zur L3216 nach Aufenau passieren wollte, kam es dort zu dem Zusammenstoß mit einem VW T-Cross und einem Toyota Yaris, die beide aus der Gegenrichtung kamen und nach links in die L3216 abbiegen wollten. Dabei soll der 19-Jährige wohl an der Einmündung die für ihn Rot anzeigende Ampel nicht beachtet haben. Unfall Mann stirbt bei Frontalcrash: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung Beide Insassen des Audi erlitten bei dem Crash schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auch der 52-jährige Fahrer des VWs und seine beiden Mitfahrer - ein 23-jähriger Mann und eine 52 Jahre alte Frau - wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Fahrerin (58) des Toyotas blieb nach den ersten Erkenntnissen unverletzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt. Die B276 war bis um kurz nach 1 Uhr nachts im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051/827-0 in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS