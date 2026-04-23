Rote Ampel übersehen? Auto überschlägt sich
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Pforzheim - Bei einem Unfall am Mittwochabend in Pforzheim wurden zwei Menschen glücklicherweise nur leicht verletzt.
Gegen 21 Uhr fuhr ein Autofahrer an der Ecke Lochäckerstraße und Hohenäckerallee offenbar über eine rote Ampel und stieß mit einem Auto zusammen, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit.
Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das zweite Auto kippte zur Seite.
Feuerwehr und Polizei waren zur Unfallaufnahme und Bergung vor Ort. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Beide Autos sind ein Totalschaden.
Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24