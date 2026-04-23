Rote Ampel übersehen? Auto überschlägt sich

Pforzheim - Bei einem Unfall am Mittwochabend in Pforzheim wurden zwei Menschen glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ein Wagen kippte nach dem Unfall zur Seite, ein zweiter überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Gegen 21 Uhr fuhr ein Autofahrer an der Ecke Lochäckerstraße und Hohenäckerallee offenbar über eine rote Ampel und stieß mit einem Auto zusammen, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit.

Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das zweite Auto kippte zur Seite.