Rund 30.000 Euro Schaden! Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Alsheim - Ein betrunkener Autofahrer (23) hat bei einem Unfall einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht.

Die Polizei musste in Alsheim ausrücken. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Mann sei am frühen Samstag in Alsheim im Landkreis Alzey-Worms mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto gefahren, teilte die Polizei mit.

Das in der Wormser Straße geparkte Auto sei durch den Zusammenstoß gegen eine Mauer und danach gegen ein dahinter geparktes Fahrzeug gedrückt worden.

Das Auto des 23-Jährigen sowie eines der geparkten Autos seien dabei so beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit gewesen seien.