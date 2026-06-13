Rund 30.000 Euro Schaden! Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall
Von Mona Wenisch
Alsheim - Ein betrunkener Autofahrer (23) hat bei einem Unfall einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht.
Der Mann sei am frühen Samstag in Alsheim im Landkreis Alzey-Worms mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto gefahren, teilte die Polizei mit.
Das in der Wormser Straße geparkte Auto sei durch den Zusammenstoß gegen eine Mauer und danach gegen ein dahinter geparktes Fahrzeug gedrückt worden.
Das Auto des 23-Jährigen sowie eines der geparkten Autos seien dabei so beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit gewesen seien.
Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,04 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa