Zug rammt Auto an Bahnübergang: Ein Toter! Lokführer erleidet Schock

Odenwald/Bad König - Für einen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: An einem unbeschrankten Bahnübergang im südhessischen Odenwald kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall !

Nach einem tödlichen Unfall am Freitag wurde die Bahnstrecke bei Bad König/Etzen-Gesäß gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Stefan Sauer/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 12 Uhr in Bad König/Etzen-Gesäß, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein Personenzug von Bad König kommend in nördlicher Richtung unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der Franz-Holl-Straße in südlicher Richtung.

"Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Bahnübergang zum Zusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.

Die Wucht des Aufpralls muss verheerend gewesen sein: Der Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle. Der Lokführer "erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden", wie es weiter hieß.

Die 42 Fahrgäste des Zugs blieben unverletzt. Sie und der Lokführer wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Bahnstrecke bei Bad König/Etzen-Gesäß wurde voll gesperrt.