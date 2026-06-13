Unglück auf Landstraße: Citroën überschlägt sich mehrfach

Ettersburg - Auf der Landstraße 1054 im Weimarer Land ist am Samstagmorgen ein Citroën verunglückt.

Der Citroën wurde stark zerstört. © Johannes Krey, Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Der Autofahrer war kurz nach 6 Uhr im Bereich einer lang gezogenen Linkskurve zwischen Ettersburg und Ramsla von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto hatte sich anschließend mehrfach überschlagen und war auf dem Fahrzeugdach an einem Baum, kurz vor einem angrenzenden Feld, liegen geblieben.

Der Fahrer hatte sich nach dem Unfall selbstständig aus seinem Citroën befreien können. Er wurde in der Folge per Krankenwagen in das Klinikum nach Weimar gebracht.

Die Feuerwehren Ettersburg und Ramsla kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Wegen der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für rund 30 Minuten voll gesperrt. Danach war der Verkehr einspurig am Unglücksbereich vorbeigeleitet worden.