Rutschige Straßen: Erste Unfälle im Südwesten wegen Glätte

Villingen-Schwenningen - Frostiges Bergland und rutschige Straßen: Wegen Glätte hat es im Südwesten mehrere Unfälle gegeben.

Ein Auto landete in der Nacht im Straßengraben. © Christian Klemm/onw-images/dpa

Dabei seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Auch der Schaden soll sich demnach in Grenzen halten. Wie viele Unfälle es genau gab, war noch unklar.

Unter anderem bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Gerade das Bergland war in der Nacht von Frost betroffen.