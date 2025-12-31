Jugendlicher flüchtet mit getuntem E-Scooter vor Polizei und kracht in Streifenwagen

Sandhausen - Ein 16-Jähriger ist mit seinem getunten E-Scooter vor der Polizei geflüchtet, in einen Streifenwagen geprallt und dabei leicht verletzt worden.

Im Rhein-Neckar-Kreis floh ein 16-Jähriger mit seinem getunten E-Scooter vor der Polizei. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Der Jugendliche war am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem aufgemotzten Gefährt zuvor mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hin und her gefahren - ohne Kennzeichen, wie die Polizei mitteilte.

Als der 16-Jährige den Wagen der inzwischen alarmierten Polizei bemerkte, habe er die Flucht ergriffen und sei mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde davongerast.