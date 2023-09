27.09.2023 17:06 Sattelzug zu spät bemerkt: Lkw-Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt

Am Dienstag ist in Langenweddingen ein Lkw-Fahrer in seinem Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er krachte gegen einen haltenden Sattelzug.

Von Robert Lilge

Langenweddingen - Am gestrigen Dienstagmorgen wurde ein Lastwagenfahrer in Langenweddingen (Landkreis Börde) bei einem Unfall schwer verletzt. Der Iveco war musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. © Polizeirevier Börde Grund war laut dem Polizeirevier Börde eine zu späte Reaktion eines 63-Jährigen. Dieser war gegen 8.30 Uhr mit seinem Iveco auf der Wanzleber Straße unterwegs. Vor ihm musste ein Sattelzug anhalten, was der Iveco-Fahrer zu spät bemerkte. Mit einer hohen Geschwindigkeit soll er anschließend gegen den Sattelzug gekracht sein. Unfall Tödlicher Frontal-Crash: 15-Jährige stirbt nach stundenlangem Todeskampf Der 63-Jährige wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und verletzte sich schwer. Rettungskräfte mussten ihn befreien und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Beschädigungen am Iveco waren so stark, dass er nur noch abgeschleppt werden konnte. Hingegen waren die Schäden am Sattelzug so gering, dass der Fahrer seine Tour fortsetzen konnte.

Titelfoto: Polizeirevier Börde