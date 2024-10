17.10.2024 15:40 Schiff bleibt an Mannheimer Brücke hängen: Führerhaus und Autos landen im Wasser!

Schiffsunfall in Mannheim! Ein Binnenschiff krachte am Mittwochabend gegen eine Brücke. Die Feuerwehr rückte an.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Am Mittwochabend kam es zu einem Schiffsunfall in Mannheim! Das Führerhaus des Schiffes sowie zwei Autos wurden aus dem Rhein geborgen. © Marco Priebe/PR-Video Gegen 22.45 Uhr sollte ein Binnenschiff die geschlossene Diffenébrücke passieren. Hierbei kam es jedoch zur Kollision mit einem Teil der Brücke. Laut Polizei riss dabei das Führerhaus des Schiffes ab, auch zwei geladene Autos landeten im Hafenbecken. Die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten im Großaufgebot aus. Die beiden Fahrzeuge konnten mittlerweile mithilfe eines Krans geborgen werden. Unfall Transporter mit 1400 Hühnern umgekippt: Tierrettung rückt an Aktuell wird die Brücke von Statikern begutachtet. Der Verkehr bleibt deshalb vorübergehend gesperrt. Die Höhe des Schadens an der Brücke ist noch unklar. © Marco Priebe / PR-Video Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der Schaden am Schiff wird aktuell auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

