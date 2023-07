Schlimmer Kreuzungs-Crash: VW-Beifahrerin stirbt in Klinik

Dessau-Roßlau - Drei Tage nach einem Unfall in Dessau ( Sachsen-Anhalt ) ist eine der verletzten Personen verstorben.

Infolge des Unfalls verstarb eine 82-jährige Frau. © Feuerwehr Dessau

Vergangenen Dienstag wollte der 85-jährige Fahrer eines VW im Kreuzungsbereich Wolfener Chaussee/Polysiusstraße nach links abbiegen. Dabei wurde das Fahrzeug von einem Lastwagen (Fahrer 52) erfasst.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin (82) wurden dabei schwer, der 52-Jährige leicht verletzt und alle zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Klinik verstarb die 82-Jährige bereits am Freitag, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag mitteilte.

"Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an", so Polizeisprecher Nico Göpel.