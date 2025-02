Schlimmer Unfall bei Hamburg: Mehrere Verletzte, Gaffer machen Fotos

Waldenau/Pinneberg - Schlimm: Am heutigen Donnerstag hat sich vor den Toren Hamburgs ein schwerer Unfall ereignet. Sechs Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt, darunter ein Feuerwehrmann.

Bei einem Unfall im Kreis Pinneberg sind am heutigen Donnerstag sechs Personen verletzt worden, darunter auch ein Feuerwehrmann. © Florian Sprenger

Wie der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mitteilte, war es gegen 15.30 Uhr auf der LSE zwischen der Anschlussstelle Waldenau und dem Kreisel Westring im Kreis Pinneberg zu dem Crash gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren drei Autos in den Unfall verwickelt: ein Opel, ein VW Golf sowie ein Mini. Der Opel überschlug sich nach der Kollision sogar.

Mehrere Personen waren in der Folge in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie mussten von der alarmierten Feuerwehr befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein Mann schwer. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, zudem zog sich ein Feuerwehrmann bei den Rettungsarbeiten Schnittverletzungen zu. Ein Hund blieb unverletzt.