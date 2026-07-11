Verheerendes Unglück: Mann überrollt eigene Ehefrau mit Mähdrescher

Ammerbuch - Schwerer Unfall im Landkreis Tübingen: Ein Mann hat am Freitagabend bei Feldarbeiten versehentlich seine eigene Ehefrau mit seinem Mähdrescher überrollt.

Ein Mähdrescher wurde für eine 65-Jährige zum Verhängnis. (Symbolbild) © Lea Winkler/dpa

Das Unglück geschah gegen 21.30 Uhr nahe der K 6916 bei Ammerbuch-Reusten, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe der 70-Jährige ein Feld abgeerntet, als seine Frau (65) an die Maschine herantrat, um ihm etwas zum Trinken zu bringen.

Dabei lehnte sich der Mann nach vorn in ihre Richtung und habe dabei versehentlich das Bedienelement des rund zehn Tonnen schweren Mähdreschers betätigt.

Dieser setzte sich daraufhin in Bewegung und überrollte die 65-Jährige.

Sie erlitt schwere Verletzungen an einem Bein, wurde zunächst von einem alarmierten Notarzt erstversorgt und schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert.