Tragödie im Landkreis Heilbronn! Junge Mutter mit Kinderwagen von Zug erfasst

Leingarten - Tragödie im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg ! Am Samstagabend wurde eine junge Mutter an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst.

Drama an einem Bahnübergang im Landkreis Heilbronn. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die 26-Jährige war laut Polizei Heilbronn gegen 19.45 Uhr in Leingarten mit einem Kinderwagen unterwegs.

An einem Fußgängerüberweg im Bereich einer Bahnstrecke sei die junge Mutter von einem einfahrenden Zug erfasst worden und starb noch an der Unfallstelle.

Das zwei Jahre alte Kind im Kinderwagen blieb unverletzt, verlor jedoch seine Mama.