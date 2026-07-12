Tragödie im Landkreis Heilbronn! Junge Mutter mit Kinderwagen von Zug erfasst
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Leingarten - Tragödie im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg! Am Samstagabend wurde eine junge Mutter an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst.
Die 26-Jährige war laut Polizei Heilbronn gegen 19.45 Uhr in Leingarten mit einem Kinderwagen unterwegs.
An einem Fußgängerüberweg im Bereich einer Bahnstrecke sei die junge Mutter von einem einfahrenden Zug erfasst worden und starb noch an der Unfallstelle.
Das zwei Jahre alte Kind im Kinderwagen blieb unverletzt, verlor jedoch seine Mama.
Der Zug wurde durch eine Notbremsung sicher zum Stehen gebracht. Die 43 Insassen blieben unverletzt. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu diesem fatalen Unfall kommen konnte.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa