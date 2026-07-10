Straßenbahn übersehen und erfasst: 23-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus

Düsseldorf - In Düsseldorf hat sich am Freitag ein heftiger Unfall zwischen einer Straßenbahn und dem Toyota einer 23-Jährigen ereignet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Polizei zufolge habe sich der Crash gegen 15.05 Uhr auf der Grafenberger Allee ereignet.

Die 23-Jährige war gerade dabei auf Höhe der Simrockstraße mit ihrem Auto zu wenden, als sie von der Straßenbahn - die sie offenbar übersehen hatte - erfasst wurde.

Durch die Kollision wurde die junge Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Erst die Feuerwehr konnte sie einige Minuten später mit technischer Hilfe aus dem Wagen befreien.