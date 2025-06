Biker bei Frontalcrash mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt

Schlüchtern - In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) wurde am Mittwochabend ein 27 Jahre alter Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Der Skoda-Fahrer hatte offenbar beim Linksabbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen. © 5VISION.NEWS

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 19.40 Uhr in der Fuldaer Straße. Hier war ein 39 Jahre alter Mann in einem Skoda in südlicher Richtung unterwegs, als er nach links in die Landesstraße 3180 abbiegen wollte.

Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Biker und die beiden Fahrzeuge stießen nahezu frontal zusammen.

Durch die heftige Kollision wurde der 27-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb dann auf der Straße liegen.

Ein Rettungswagen brachte den Mann, der nach ersten Erkenntnissen mehrere Knochenbrüche erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Skoda-Fahrer blieb bei dem Crash unverletzt.