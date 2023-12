11.12.2023 09:05 Schranken umfahren? VW Golf wird von S-Bahn überrollt!

Ein Zug, der in Richtung Mannheim unterwegs war, krachte am Montagmorgen in einen VW Golf.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Einem VW-Golf-Fahrer konnte es am Montagmorgen wohl nicht schnell genug gehen. Er verursachte einen schweren Unfall mit einer S-Bahn in Meckesheim. Der Polizeieinsatz sowie die Beeinträchtigung im Bahnverkehr halten derzeit an. Der VW befand sich während des Unfallzeitpunkts auf den Gleisen. © René Priebe/PR-Video Die S-Bahn war um kurz vor sieben Uhr in Richtung Mannheim unterwegs. Als sie einen beschrankten Bahnübergang passierte, kam es zur Kollision mit einem VW. Dieser befand sich auf den Gleisen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die mehr als 100 Passagiere in der Bahn blieben laut aktuellen Erkenntnissen unverletzt und wurden evakuiert. Der Bahnverkehr ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Aufgrund heruntergelassener Bahnschranken ist auch der umliegende Straßenverkehr betroffen. In den Bereichen Mauer, Meckesheim und Reilsheim sind Verkehrsbeeinträchtigungen somit nicht ausgeschlossen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. © René Priebe/PR-Video Die genauen Hintergründe des Unfalls werden noch ermittelt.

Titelfoto: René Priebe/PR-Video