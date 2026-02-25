Unfall bei Karlsruhe: Auto schleift Motorrad meterweit mit

Karlsruhe - Ein junger Motorradfahrer stürzte am Dienstagabend auf einer Bundesstraße bei Karlsruhe. Kurz darauf krachte ein nachfolgendes Auto in die Unfallstelle und zog die Maschine meterweit mit.

Das Motorrad wurde mehrere Meter weit mitgeschleift. © Andreas Penschok / EinsatzReport24

Gegen 19.05 Uhr war der 19-jährige Biker auf der B36 in Richtung Rastatt unterwegs, als er in Höhe Mühlburg die Kontrolle verlor. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er gegen die Fahrbahnbegrenzung und wurde in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Während der junge Mann dort liegen blieb, blieb sein Motorrad auf dem linken Fahrstreifen liegen.

Ein nachfolgender 55-jähriger Škoda-Fahrer erkannte die Gefahr laut Polizeiangaben offenbar zu spät. Er kollidierte frontal mit dem Motorrad und schleifte es mehrere Meter mit, bevor er zum Stehen kam.

Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.