SUV kracht in Transporter: Patient muss Rettungsheli wegen Nebel wieder verlassen

Högersdorf - Heftiger Unfall in Högersdorf (Kreis Segeberg)! Am Dienstag krachte es zwischen einem SUV und einem Transporter. Zehn Personen wurden teils schwer verletzt.

Der Fahrer (59) des Audi wurde schwer verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, hat es gegen 8.15 Uhr auf der Bramstedter Chaussee (B206) bei Högersdorf gekracht.

Demnach wollte ein 21-Jähriger mit einem VW Bus aus Högersdorf kommend auf die B206 abbiegen. Dabei kam es zum Crash mit einem 59-Jährigen, der mit seinem Audi auf der B206 in Richtung Bad Segeberg unterwegs war.

Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während der 21-Jährige und seine acht Mitfahrer mit leichten Verletzungen davonkamen.

Der Schwerverletzte sollte zunächst mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Nach Angaben eines Reporters vor Ort konnte der Helikopter aufgrund dichten Nebels allerdings nicht starten. Der Patient sei wieder aus dem Hubschrauber geladen worden.