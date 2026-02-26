Überholmanöver geht schief: Schwerverletzte nach Frontalcrash

Norderfriedrichskoog - Heftiger Unfall bei Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland)! Durch ein missglücktes Überholmanöver krachten am Mittwoch zwei Autos frontal zusammen.

Die 90-Jährige musste aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. © Florian Sprenger

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war ein 66-Jähriger am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der L310 in Richtung Uelvesbüll unterwegs.

Als der Mann zu einem Überholmanöver ansetzte, krachte er mit seinem Volvo frontal mit einer 90-Jährigen in einem VW Polo zusammen.

Durch die heftige Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Volvo landete dabei in einem wassergeführten Graben.

Die 90-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Beide Personen erlitten durch den Crash schwere Verletzungen.