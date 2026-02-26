Überholmanöver geht schief: Schwerverletzte nach Frontalcrash
Norderfriedrichskoog - Heftiger Unfall bei Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland)! Durch ein missglücktes Überholmanöver krachten am Mittwoch zwei Autos frontal zusammen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war ein 66-Jähriger am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der L310 in Richtung Uelvesbüll unterwegs.
Als der Mann zu einem Überholmanöver ansetzte, krachte er mit seinem Volvo frontal mit einer 90-Jährigen in einem VW Polo zusammen.
Durch die heftige Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Volvo landete dabei in einem wassergeführten Graben.
Die 90-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.
Beide Personen erlitten durch den Crash schwere Verletzungen.
Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L310 musste bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt werden.
Titelfoto: Florian Sprenger