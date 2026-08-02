Sieben Mitfahrer, darunter Zehnjähriger: Suff-Lenker (61) kracht in Gegenverkehr
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Von Klaas Seißer
Schömberg - Ein Mann hat mit sieben Mitfahrern im Auto im Zollernalbkreis betrunken einen Unfall verursacht.
Dabei wurde ein Zehnjähriger aus dem Auto des Mannes leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Atemalkoholtest bei dem 61 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.
Der Mann war am Samstagabend in den Gegenverkehr in Schömberg geraten und dort mit dem Fahrzeug einer 37-Jährigen zusammengestoßen. Nach dem Unfall musste er laut Polizei seinen Führerschein direkt abgeben.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa