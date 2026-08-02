Sieben Mitfahrer, darunter Zehnjähriger: Suff-Lenker (61) kracht in Gegenverkehr

Schömberg - Ein Mann hat mit sieben Mitfahrern im Auto im Zollernalbkreis betrunken einen Unfall verursacht.

Nach einem Suff-Unfall im Zollernalbkreis muss ein 61-Jähriger seinen Führerschein abgeben. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Dabei wurde ein Zehnjähriger aus dem Auto des Mannes leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Atemalkoholtest bei dem 61 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.