Mann wird von abbiegendem Lkw überrollt und stirbt im Krankenhaus

Tessin - Schrecklicher Unfall in Mecklenburg-Vorpommern : Am Donnerstag war ein 85-jähriger Mann in Tessin (Landkreis Rostock) von einem Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus.

In Tessin ist ein Mann am Donnerstag von einem Lkw überrollt worden. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus. © Stefan Tretropp

Der Crash hatte sich gegen 10.45 Uhr ereignet, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer (62) des Lastwagens wollte nach derzeitigen Erkenntnissen von der Straße "Am Rosengarten" nach links auf die Rostocker Straße (B110) abbiegen.

Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden Mann, der mit seinem Krankenfahrstuhl auf der B110 in Richtung Gnoien unterwegs war - es kam zur Kollision.

Der 85-Jährige wurde von der rechten Fahrzeugseite des Sattelzugs erfasst, überrollt und unter dem Lastwagen eingeklemmt. Er musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden.

Anschließend kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Nach TAG24-Informationen soll er unter anderem einen offenen Bruch der Schädeldecke erlitten haben. Laut Polizei verstarb er am Samstag in der Klinik.