Heftiger Unfall auf der A27: Laster stürzt von Moorbrücke, stundenlange Vollsperrung
Bremerhaven - Auf der A27 bei Bremerhaven hat es am Montag heftig gekracht. Ein Lkw ist mit einem Fahrzeug der Autobahnmeisterei kollidiert.
Gegen 10.30 Uhr war ein mit Neuwagen beladener Lkw auf der A27 in Richtung Süden unterwegs.
Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Übersee und Bremerhaven-Mitte kollidierte der 27-jährige Fahrer mit einem Putzfahrzeug der Autobahnmeisterei, das auf dem Standstreifen unterwegs war, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Der 27-Jährige verlor durch den Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte von der Moorbrücke herab. Dabei schob der Lkw auch das Putzfahrzeug in das Moorgelände. Der kleine Laster landete auf dem Dach, teilte die Feuerwehr mit.
Nach Angaben des Sprechers ist die Kante an der Stelle etwa ein bis zwei Meter tief.
Der Lkw verlor durch den Unfall zudem einen geladenen Wagen, der auf die Autobahn stürzte. Ein in gleicher Richtung fahrender 51-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Neuwagen.
Zwei Personen leicht verletzt
Die drei Fahrer konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Der 53-jährige Angestellte der Autobahnmeisterei erlitt leichte Verletzungen. Auch der 51-Jährige verletzte sich leicht, während der Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davonkam.
Die A27 in Richtung Süden ist in diesem Bereich aktuell noch voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden nach Angaben des Polizeisprechers noch stundenlang andauern. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr soll die Reparatur der Autobahn beginnen.
Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven