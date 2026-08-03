Heftiger Unfall auf der A27: Laster stürzt von Moorbrücke, stundenlange Vollsperrung

Bremerhaven - Auf der A27 bei Bremerhaven hat es am Montag heftig gekracht. Ein Lkw ist mit einem Fahrzeug der Autobahnmeisterei kollidiert.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern noch Stunden an. © Feuerwehr Bremerhaven

Gegen 10.30 Uhr war ein mit Neuwagen beladener Lkw auf der A27 in Richtung Süden unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Übersee und Bremerhaven-Mitte kollidierte der 27-jährige Fahrer mit einem Putzfahrzeug der Autobahnmeisterei, das auf dem Standstreifen unterwegs war, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Der 27-Jährige verlor durch den Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte von der Moorbrücke herab. Dabei schob der Lkw auch das Putzfahrzeug in das Moorgelände. Der kleine Laster landete auf dem Dach, teilte die Feuerwehr mit.

Nach Angaben des Sprechers ist die Kante an der Stelle etwa ein bis zwei Meter tief.

Der Lkw verlor durch den Unfall zudem einen geladenen Wagen, der auf die Autobahn stürzte. Ein in gleicher Richtung fahrender 51-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Neuwagen.