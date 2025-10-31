Schweinetransporter kippt um: 16 Tiere werden getötet

Laichingen - Beim Unfall eines Schweinetransporters am Donnerstag bei Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind 16 Schweine ums Leben gekommen.

Der Lkw blieb auf der Seite liegen. Einige Tiere überlebten den schweren Unfall. © onw-images / Simon Zeiher

Der Lkw sei gegen 16.30 Uhr rechts von einem Weg abgekommen und daraufhin umgekippt, da der Straßenrand unbefestigt sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Sechs Schweine seien direkt getötet worden, zehn weitere hätten aufgrund ihrer Verletzungen in Absprache mit einem Tierarzt von einem Metzger getötet werden müssen.