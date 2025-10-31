Schweinetransporter kippt um: 16 Tiere werden getötet
Von Björn Strasser
Laichingen - Beim Unfall eines Schweinetransporters am Donnerstag bei Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind 16 Schweine ums Leben gekommen.
Der Lkw sei gegen 16.30 Uhr rechts von einem Weg abgekommen und daraufhin umgekippt, da der Straßenrand unbefestigt sei, sagte ein Sprecher der Polizei.
Sechs Schweine seien direkt getötet worden, zehn weitere hätten aufgrund ihrer Verletzungen in Absprache mit einem Tierarzt von einem Metzger getötet werden müssen.
Der Fahrer selbst ist den Polizeiangaben zufolge unverletzt geblieben. Die übrigen Schweine wurden weitertransportiert.
Titelfoto: onw-images / Simon Zeiher