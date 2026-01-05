Schwere Wildunfälle bei Heilbronn: Diese Tipps gibt der ADAC

Brackenheim - Bei einem schweren Wildunfall auf der Landstraße im Kreis Heilbronn sind am Sonntag drei Wildschweine überfahren und getötet worden.

Das schwer beschädigte Unfallauto auf der Landstraße musste abgeschleppt werden. © Tim Müller / EinsatzReport24

Eine Rotte war laut Polizei auf die L1107 gelaufen und mit einem Opel zusammengestoßen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Wagen wurde jedoch stark beschädigt und abgeschleppt. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Am Abend desselben Tages kam es in der Nähe von Brackenheim erneut zu einem Wildunfall: Ein Auto erfasste laut Polizei ein einzelnes großes Wildschwein. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

Laut ADAC passiert in Deutschland statistisch gesehen alle zweieinhalb Minuten ein Wildunfall. Besonders gefährlich ist es an Wald- und Feldrändern in der Dämmerung.