Schwerer Frontal-Crash in Helmstadt: Acht Verletzte und Lebensgefahr nach Unfall
Helmstadt-Bargen - Ein dramatischer Unfall hat am späten Dienstagnachmittag auf der B292 zwischen Helmstadt und Waibstadt zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt.
Das Unglück ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 64-jähriger Mann mit einem Fiat-Transporter samt Anhänger in Richtung Helmstadt unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden VW-Transporter, der ebenfalls einen Anhänger mitführte.
Der 64-jährige Unfallverursacher erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle vier Mitfahrer im Fiat-Transporter wurden schwer verletzt und durch einen weiteren Rettungshubschrauber sowie Rettungswagen auf verschiedene Krankenhäuser verteilt.
Der 52-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin sowie die Skoda-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin, die hinter dem VW fuhr, konnte einen weiteren Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern, verletzte sich dabei jedoch leicht.
Stundenlange Sperrung zwischen Helmstadt und Waibstadt
Aufgrund der unklaren Ursache zog die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu, der vor Ort die Ermittlungen unterstützte. Am Dienstagabend musste die Straße von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 46.000 Euro geschätzt.
Die B292 blieb zwischen Helmstadt und Waibstadt für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Erst gegen 22.30 Uhr konnte die Polizei die Strecke wieder für den Verkehr freigeben.
Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24