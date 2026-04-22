Schwerer Frontal-Crash in Helmstadt: Acht Verletzte und Lebensgefahr nach Unfall

Helmstadt-Bargen - Ein dramatischer Unfall hat am späten Dienstagnachmittag auf der B292 zwischen Helmstadt und Waibstadt zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt.

Bei der Kollision zweier Transporter wurden insgesamt acht Personen verletzt. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Das Unglück ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 64-jähriger Mann mit einem Fiat-Transporter samt Anhänger in Richtung Helmstadt unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden VW-Transporter, der ebenfalls einen Anhänger mitführte.

Der 64-jährige Unfallverursacher erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle vier Mitfahrer im Fiat-Transporter wurden schwer verletzt und durch einen weiteren Rettungshubschrauber sowie Rettungswagen auf verschiedene Krankenhäuser verteilt.

Der 52-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin sowie die Skoda-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin, die hinter dem VW fuhr, konnte einen weiteren Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern, verletzte sich dabei jedoch leicht.