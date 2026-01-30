Schwerer Unfall auf B31: Mann stirbt

Überlingen - Auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) ist bei einem schweren Unfall am frühen Morgen ein Mann ums Leben gekommen.

Mit einem Großaufgebot waren Rettungsdienste und Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war sein Wagen in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und dort im Unterholz gegen einen Baum geprallt.

Ob das Auto zu schnell unterwegs oder die Straße vereist war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Dazu lägen momentan keine Hinweise vor.