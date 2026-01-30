Neue Details zu Horror-Unfall: Fan stirbt am selben Ort wie sein Vater

Thessaloniki (Griechenland) - Eine Tragödie ohne Trost: Nach dem fürchterlichen Verkehrsunfall mit sieben toten Fußballfans in Rumänien am vergangenen Dienstag trauern die Hinterbliebenen um ihre Liebsten. Besonders erschütternd ist dabei das Schicksal eines der Verunglückten.

Ort des Grauens: Auf dieser Straße im Westen Rumäniens starben sieben PAOK-Anhänger. © Uncredited/DRDP TImisoara/AP/dpa

Dimitris Maronitis (†27) sei nämlich ausgerechnet auf jener Straße verstorben, wo Jahre zuvor bereits sein Vater tödlich verunglückt war, berichteten Angehörige laut der Tageszeitung "Proto Thema" dem Online-Portal "The Star".

"Seine Mutter hat ihn seit seinem zwölften Lebensjahr alleine großgezogen, weil sein Vater auf genau derselben Straße ums Leben gekommen ist", erklärte die Tante des Toten.

"Es gibt keinen Schmerz, der so groß ist wie der, den wir empfinden. Mein tapferer Junge mit den grünen Augen ist für immer von uns gegangen. Für immer mein Kind, für immer. Ein Kind, das Menschen und Tiere liebte und allen half", fügte Maronitis' Onkel hinzu und lässt damit erahnen, wie groß die Trauer und Fassungslosigkeit über den Verlust ihres verunfallten Neffen sein müssen.

Maronitis habe regelmäßig Ausflüge mit seinen Freunden unternommen, um seine Lieblingsmannschaft anzufeuern. Ausgerechnet die Liebe zu seinem Verein, dem griechischen Fußballklub PAOK Thessaloniki, riss ihn gemeinsam mit Vasilis Moldovanov, Vasilis Palo, Christos Zezios, Giorgos Kesanidis, Kostas Markopoulos und Thanasis Gouzouris aus dem Leben.