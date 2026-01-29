Schwerer Crash auf Bundesstraße im Norden: Hubschrauber im Einsatz

Bark - Heftiger Crash im Norden: Am Donnerstag sind drei Menschen bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Bark im Kreis Segeberg ( Schleswig-Holstein ) teils schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der B206 im Kreis Segeberg sind am Donnerstag drei Menschen teils schwer verletzt worden. © Florian Sprenger

Der Crash hatte sich gegen 13.30 Uhr auf der B206 ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war dort eine 66-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen aus Richtung Bad Bramstedt kommend in Richtung Bad Segeberg unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Wagen konnte noch ausweichen, ehe es zwischen dem Auto der Frau und dem Fahrzeug eines 49-jährigen Mannes zum Frontal-Zusammenstoß kam.

Ein dahinter fahrender Mann (40) wollte noch ausweichen, kollidierte jedoch mit dem Wagen des 49-Jährigen und rutschte mit seinem Auto in den Straßengraben.

Während die beiden Männer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kamen, musste die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 66-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen werden.