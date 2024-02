03.02.2024 08:12 Schwerer Unfall bei Edenkoben: Polizeihubschrauber im Einsatz

Auf der L516 bei Edenkoben in Rheinland-Pfalz kam es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Unfall - der 28-jährige Fahrer saß betrunken am Steuer!

Von Florian Gürtler

Edenkoben - Der junge Fahrer war betrunken und fuhr viel zu schnell: Auf der L516 bei Edenkoben im Süden von Rheinland-Pfalz kam es in der Nacht zum heutigen Samstag zu einem verhängnisvollen Unfall. Auf der L516 bei Edenkoben in Rheinland-Pfalz kam es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Unfall. © Polizei Rheinland-Pfalz Der Crash ereignete sich gegen 2.04 Uhr zwischen der Stadt Edenkoben und der Edesheim, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Demnach war ein mit vier Personen besetztes "hochmotorisiertes" Auto auf der Landstraße unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt von Edesheim verlor laut einem Sprecher "der alkoholisierte 28-jährige Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug". Der Wagen krachte mit großer Wucht gegen eine Mauer neben der Straße. Dabei sei an dem Auto wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Mauer und eine Straßenlaterne wurden ebenfalls beschädigt. Unfall Schiffskran legt Mittellandkanal bei Haldensleben lahm! Der betrunkene - aber unverletzte - 28-Jährige blieb bis zum Eintreffen der Polizei bei dem Autowrack. Seine vier Beifahrer flohen jedoch noch vor der Ankunft der Beamten von der Unfallstelle. Da die Polizei eventuelle Verletzungen bei den Flüchtigen nicht ausschließen konnte, wurde in der Folge ein Polizeihubschrauber zum Unfallort gerufen. Hierdurch konnten die drei flüchtigen Personen aufgefunden werden, sie waren alle unversehrt. Die Ermittlungen zu dem Crash bei Edenkoben dauern an. Der junge Fahrer müsse sich auf ein "Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs" einstellen. Sein Führerschein wurde ihm bereits abgenommen.

