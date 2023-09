Schwerer Unfall bei Langen: Rettungsheli bringt 15-Jährigen in Klinik

Langen - Ein 15-Jähriger wurde von einem BMW erfasst und erheblich verletzt: Nach dem verhängnisvollen Unfall auf der B486 bei Langen in Südhessen wurden der Jugendliche von einem Rettungshubschrauber auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der B486 bei Langen kam es zu einem schweren Unfall, ein Jugendlicher musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. © 5VISION.NEWS

Der tragische Crash ereignete sich am gestrigen Freitag gegen 17.35 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Philippseicher Straße, wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte.

Demnach war ein 61 Jahre alter Mann mit einem BMW unterwegs und näherte sich mit seinem Wagen einer Fußgängerampel. Zeitgleich wollten nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei zwei Jugendliche "wohl bei roter Fußgängerampel die Straße passieren", wie ein Sprecher erklärte.

Der BMW-Fahrer konnte einem der beiden Teenager noch ausweichen, "jedoch erfasste das Fahrzeug den zweiten Jungen", ging die Schilderung des Polizeisprechers weiter.

Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Junge von einem herbeigerufenen Rettungshubschrauber auf dem schnellen Weg in eine Klinik gebracht.