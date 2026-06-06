Verursacher hatte 2 Promille: Traktor kippt um, Fahrer stirbt noch vor Ort

Schiltach - Verheerendes Tunnel-Unglück im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg . Bei einem Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss hat ein 43 Jahre alter Traktor-Fahrer sein Leben verloren.

Der Traktorfahrer verstarb noch am Ort des Unglücks. © onw-images / Christian Klemm

Wie die Polizei Konstanz am Sonnabend berichtet, war der Franzose am Freitagabend gegen 21.50 von Schramberg in Richtung Wolfach durch den Kirchbergtunnel unterwegs.

Im Bereich der Tunnelausfahrt fuhr ein Skoda-Fahrer (30) von hinten dem Traktor auf.

Dadurch geriet der Traktor ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der 43-Jährige wurde dabei aus seinem Fahrzeug katapultiert, darunter eingeklemmt und schwer verletzt. Er war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits nicht mehr ansprechbar.

Laut Polizei verlief die Reanimation des Mannes erfolglos. Er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Mit leichten Verletzungen kam der 30-Jährige davon, musste jedoch auch vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Bei ihm wurden rund 2 Promille Alkohol im Blut festgestellt, sodass sein Führerschein beschlagnahmt wurde.