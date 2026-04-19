Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Feuerwehr befreit drei Insassen aus VW-Wrack

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Im Landkreis Leipzig ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall.

Von Annika Rank

Frohburg - Im Landkreis Leipzig ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall.

Das Auto krachte am frühen Sonntagmorgen gegen einen Baum.
Das Auto krachte am frühen Sonntagmorgen gegen einen Baum.  © Feuerwehr Frohburg

Nach Angaben vom Frohburger Ortswehrleiter Lars Kupfer wurden die Einsatzkräfte gegen 4.25 Uhr zur Rodaer Dorfstraße im Frohburger Ortsteil Roda alarmiert.

Demnach war dort ein VW von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass die drei Insassen schwer verletzt und im Wrack eingeschlossen wurden.

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Nachdem sich die Kameraden aus Roda und Frohburg gemeinsam mit dem Rettungsdienst um die Erstversorgung gekümmert hatten, wurde das Fahrzeug aufgeschnitten und die Personen befreit. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr musste die Insassen aus dem Wrack befreien.
Die Feuerwehr musste die Insassen aus dem Wrack befreien.  © Feuerwehr Frohburg
Die drei verletzten Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.
Die drei verletzten Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.  © Feuerwehr Frohburg

Die Unfallstelle musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt bleiben. Die Polizei ermittelt jetzt zur bisher ungeklärten Unfallursache.

Titelfoto: Feuerwehr Frohburg

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