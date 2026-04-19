Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Feuerwehr befreit drei Insassen aus VW-Wrack
Frohburg - Im Landkreis Leipzig ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall.
Nach Angaben vom Frohburger Ortswehrleiter Lars Kupfer wurden die Einsatzkräfte gegen 4.25 Uhr zur Rodaer Dorfstraße im Frohburger Ortsteil Roda alarmiert.
Demnach war dort ein VW von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt.
Der Zusammenstoß war so heftig, dass die drei Insassen schwer verletzt und im Wrack eingeschlossen wurden.
Nachdem sich die Kameraden aus Roda und Frohburg gemeinsam mit dem Rettungsdienst um die Erstversorgung gekümmert hatten, wurde das Fahrzeug aufgeschnitten und die Personen befreit. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.
Die Unfallstelle musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt bleiben. Die Polizei ermittelt jetzt zur bisher ungeklärten Unfallursache.
Titelfoto: Feuerwehr Frohburg