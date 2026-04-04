Schwerer Unfall im Norden: Fahrzeug stürzt in eiskaltes Hafenbecken

Büsum - Schock am Freitagabend in Schleswig-Holstein ! Um kurz nach 20 Uhr landete ein Fahrzeug im eiskalten Büsumer Hafenbecken.

Am Freitagabend führ ein Fahrzeug bei einem Unfall in Büsum ins Hafenbecken. © Florian Sprenger

In dem Auto, das im Wasser landete, hatte sich eine Person befunden, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24. Diese konnte sich jedoch selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde schließlich von den Einsatzkräften vor Ort gerettet.

Schwer verletzt kam die verunfallte Person ins Krankenhaus. Der Grund: Unterkühlung. Lebensgefahr bestand jedoch nicht, so die Sprecherin weiter.

Die Einsatzkräfte untersuchten zudem weiterhin das Hafenbecken, um gegebenenfalls anderen Betroffenen zu helfen. Weitere Personenfunde gab es jedoch nicht.

Das Fahrzeug im Wasser wurde schließlich durch einen Abschleppdienst geborgen. Auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Seenotretter waren vor Ort im Einsatz.