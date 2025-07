18.07.2025 18:26 Schwerer Unfall im Odenwald: Lastwagen kracht gegen Hauswand, Fahrer verletzt

In der Stadt Groß-Bieberau am Nordrand des Odenwalds kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein Lastwagen krachte ungebremst gegen eine Hauswand!

Von Florian Gürtler

Titelfoto: 5VISION.NEWS