Schwerer Unfall: Mini erfasst Fußgänger, 26-Jähriger wird zu Boden geschleudert

Düsseldorf - Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf ist ein Fußgänger (26) am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei setzte am Unfallort eine Drohne ein, um Spuren zu sichern. © Polizei Düsseldorf

Wie ein Polizeisprecher erklärte, wollte der 26-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 6.25 Uhr die Niederrheinstraße im Stadtteil Lohausen an einem dortigen Zebrastreifen überqueren, als er von einem Mini-Fahrer (63) aus Mönchengladbach erfasst wurde, der den Mann offenbar übersehen hatte.

Der Fußgänger wurde in der Folge zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den jungen Mann und brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. "Lebensgefahr konnte am Morgen nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Die Straße blieb bis etwa 8.20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. "Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war mit einer Drohne vor Ort, um Spuren zu sichern", wie es hieß.