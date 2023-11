Schwerer Unfall mit drei Verletzten: Familie überschlägt sich auf Autobahn

Rostock – Schwerer Unfall auf der Rostocker Stadtautobahn . Gleich drei Fahrzeuge sind am Samstagvormittag miteinander kollidiert, woraufhin sich ein Transporter mit einer dreiköpfigen Familie überschlug. Alle drei wurden schwer verletzt.

Feuerwehr und Polizei waren am Samstagmorgen auf der Rostocker Stadtautobahn im Einsatz. © Stefan Tretropp

Wie ein Sprecher der Rostocker Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 11.07 Uhr unter der Brücke im Stadtteil Lütten Klein.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lkw auf der Bundesstraße 103 in Richtung Rostock nach rechts abbiegen, als dieser mit einem auffahrenden Seat aus Richtung Warnowallee kommend zusammenstieß.

Aus bisher unbekannten Gründen erfasste letzterer dann auch noch den Transporter, der in gleicher Richtung fuhr, woraufhin dieser gegen eine Fahrbahnbegrenzung krachte, sich überschlug und auf dem Dach des Wagens liegenblieb.

Die Insassen – eine dreiköpfige Familie aus Bosnien – wurden alle drei verletzt.

Die Mutter (44) erlitt einen Schädelhirn- und ihr Sohn (16) ein Thorax-Trauma. Der Vater (47) klagte nach dem Unfall über Rücken- und Kopfschmerzen, so der Sprecher. Mutter und Sohn wurden anschließend per Rettungswagen in einer Klinik gebracht.