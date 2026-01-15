Schwertransport mit 70 Meter langem Rotorblatt kommt von Straße ab: Vollsperrung

Calmbach - Ein Schwertransporter mit dem Rotorblatt eines Windrads ist auf einer Bundesstraße bei Calmbach (Landkreis Calw) verunglückt.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Nachläufer, auf dem das 70 Meter lange Rotorblatt gelegen habe, sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Bundesstraße 294 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. "Es ist zu erwarten, dass es bis in den Nachmittag gehen wird", sagte ein Sprecher.