Senior gerät in Gegenverkehr: Bekam der 68-Jährige einen Herzinfarkt?

Neunkirchen-Seelscheid - Am heutigen Dienstag hat es auf einer örtlichen Straße in Neunkirchen-Seelscheid einen schweren Unfall gegeben. Ein 68-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt und ringt aktuell um sein Leben.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 68-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Der Senior war nach Aussage der Polizei am Morgen gegen 8.30 Uhr in seinem Ford auf der Zeithstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet.

Auf der Gegenfahrbahn prallte er nur Sekundenbruchteile später in den Mercedes eines 44-Jährigen. Beide Autos landeten infolge des krassen Zusammenpralls im Graben.

Auch eine bis dato unbeteiligte 50-Jährige wurde in den Unfall mit hineingezogen. Ihr Opel wurde von einem Reifen des Mercedes getroffen, der zuvor abgerissen und durch die Gegend geschleudert wurde.

Während der 44-Jährige leichte Verletzungen davontrug, schwebt der 68-Jährige aktuell in Lebensgefahr.