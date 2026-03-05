Straßenbahn entgleist nach Kollision mit Lastwagen

Rostock - Heftiger Crash in Rostock: In der Hansestadt sind am Donnerstagmorgen ein Lastwagen und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Die Bahn entgleiste daraufhin.

Die Straßenbahn entgleiste nach der Kollision mit dem Lastwagen. Derzeit laufen Maßnahmen, um sie wieder zurück ins Gleis zu hieven. © Stefan Tretropp

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.45 Uhr in der Rennbahnallee ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in den Tannenweg abbiegen, übersah jedoch die Straßenbahn.

Es kam zur Kollision zwischen beiden, woraufhin die Bahn entgleiste. Glücklicherweise kam es dabei nur zu Sachschaden, die Höhe ist noch unbekannt, Verletzte gab es nicht.

Die Polizei richtete im Bereich der Rennbahnallee eine Vollsperrung ein. Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) rückten mit schwerem Gerät an, um die Bahn wieder zurück ins Gleis zu hieven.