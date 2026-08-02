Irrfahrt endet an Garagentor: Mann hinterlässt bei Unfall Schneise der Verwüstung

Calw - Im baden-württembergischen Calw ist es am Samstagabend zu einem spektakulären Unfall gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der 56-Jährige hinterließ eine Schneise der Verwüstung in der Kleinstadt südlich von Pforzheim.

Mit seinem Citroen C3 hinterließ ein Mann (56) in Calw-Hirsau eine Schneise der Verwüstung. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Citroen C3 die Kontrolle über seinen Wagen, als er in Calw-Hirsau in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Dabei schleifte er mit seinem Mini-SUV nach Polizeiangaben an mindestens zwei Hausfassaden entlang, ehe er mit der Fahrerseite hin an einer Garagenausfahrt stehen blieb und in seinem Auto eingeklemmt war.

Laut Angaben vor Ort war der 56-Jährige zuvor gegen eine Steinmauer gekracht, zudem wurde ein geparktes Auto beschädigt. Der Unfall löste einen Großeinsatz an Rettungskräften aus. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 30 Kameraden an, die Polizei raste mit zwei Funkstreifen zum Ort des Geschehens.

Der Fahrer zog sich zwar nur leichte Verletzungen bei seiner Irrfahrt zu, musste aber dennoch zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.