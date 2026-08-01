Vorfahrt missachtet? Autofahrer stirbt bei Unfall, zwei Verletzte

Oberreichenbach - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Oberreichenbach (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. © KFV Calw Steffi Stocker

Ersten Erkenntnissen zufolge nahm der Mann mit seinem Dacia am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr beim Linksabbiegen auf der Landesstraße L346 einem VW die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Insassen des zweiten Wagens, ein zehnjähriges Kind und die 42 Jahre alte Fahrerin, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, so der Sprecher.

"Der Aufprall war so stark, dass wir alle Insassen mit hydraulischem Gerät befreien mussten", so Einsatzleiter und Oberreichenbachs Kommandant Oliver Rathfelder.