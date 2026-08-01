Vorfahrt missachtet? Autofahrer stirbt bei Unfall, zwei Verletzte
Von Jana Renkert, Karolin Buschmann
Oberreichenbach - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Oberreichenbach (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge nahm der Mann mit seinem Dacia am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr beim Linksabbiegen auf der Landesstraße L346 einem VW die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.
Die beiden Insassen des zweiten Wagens, ein zehnjähriges Kind und die 42 Jahre alte Fahrerin, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, so der Sprecher.
"Der Aufprall war so stark, dass wir alle Insassen mit hydraulischem Gerät befreien mussten", so Einsatzleiter und Oberreichenbachs Kommandant Oliver Rathfelder.
Beide Autos wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Schaden von insgesamt 45.000 Euro. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: KFV Calw Steffi Stocker