Tragischer Unfall auf B292: Beifahrer (†25) stirbt noch vor Ort, drei Männer schwer verletzt

Ravenstein - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Mann tödlich verletzt worden.

Tödlicher Unfall im Neckar-Odenwald-Kreis! Ein Mann kam ums Leben, drei weitere wurden schwer verletzt. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Der 25-Jährige starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Männer erlitten bei dem Unfall nahe Ravenstein schwere Verletzungen. Einer von ihnen, ein 53-Jähriger, schwebte laut Polizei in Lebensgefahr.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 53-Jährige mit seinem Auto nach links von der Bundesstraße 292 abbiegen wollte.

Sein Fahrzeug sei dann mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, in dem sich vier Männer befanden - darunter der 25-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß.