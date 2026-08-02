Tragischer Unfall auf B292: Beifahrer (†25) stirbt noch vor Ort, drei Männer schwer verletzt
Von Piera Tomasella
Ravenstein - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Mann tödlich verletzt worden.
Der 25-Jährige starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Männer erlitten bei dem Unfall nahe Ravenstein schwere Verletzungen. Einer von ihnen, ein 53-Jähriger, schwebte laut Polizei in Lebensgefahr.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der 53-Jährige mit seinem Auto nach links von der Bundesstraße 292 abbiegen wollte.
Sein Fahrzeug sei dann mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, in dem sich vier Männer befanden - darunter der 25-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß.
Ein Rettungshubschrauber habe den 30 Jahre alten Fahrer des zweiten Autos schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Ein 20-Jähriger, der ebenfalls in dem Wagen saß, kam laut Polizei mit leichten Verletzungen davon. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa