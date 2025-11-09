Solo-Unfall auf Landstraße: Teenager stirbt im Krankenhaus

Dormagen - Im Kölner Nachbarort kam es am in der Nacht zum Sonntag zu einem schweren Unfall - für einen Teenager kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei wurde kurz nach dem schlimmen Crash über den Unfall informiert. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/ZB/dpa

Nach ersten Infos der Polizei soll sich der Unfall im Dormagener Stadtteil Gohr auf der B477 ereignet haben.

Demnach sei ein 18-Jähriger mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in einem anliegenden Grünbereich verunfallt.

Dabei wurde der Jugendliche zunächst lebensgefährlich verletzt und kurz darauf in ein Krankenhaus transportiert. Durch seine schweren Verletzungen verstarb der 18-Jährige jedoch wenig später in der Klinik.