A4 Richtung Erfurt dicht: Autofahrer warnen vor Gegenständen auf der Fahrbahn

Gera - Auf der A4 Chemnitz in Richtung Erfurt ist am Sonntagabend alles dicht!

Auf der A4 zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda ist am Sonntagabend alles dicht. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Mehrere Autofahrer meldeten auf dem Stauportal "Stau.info", dass auf dem Baustellenabschnitt zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda nichts mehr geht. Alle drei Spuren seien komplett dicht.

Seit circa 17 Uhr würden Verkehrsteilnehmer feststecken. Ersten Informationen zufolge könnte ein Unfall den Stau verursacht haben.

Rettungskräfte hätten sich allerdings bislang noch keinen Weg durch den dichten Verkehr gebahnt.