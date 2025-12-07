3.498
A4 Richtung Erfurt dicht: Autofahrer warnen vor Gegenständen auf der Fahrbahn
Gera - Auf der A4 Chemnitz in Richtung Erfurt ist am Sonntagabend alles dicht!
Mehrere Autofahrer meldeten auf dem Stauportal "Stau.info", dass auf dem Baustellenabschnitt zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda nichts mehr geht. Alle drei Spuren seien komplett dicht.
Seit circa 17 Uhr würden Verkehrsteilnehmer feststecken. Ersten Informationen zufolge könnte ein Unfall den Stau verursacht haben.
Rettungskräfte hätten sich allerdings bislang noch keinen Weg durch den dichten Verkehr gebahnt.
Einige Nutzer warnen davor, dass sich Gegenstände auf allen Fahrspuren befinden würden. Um den Stau zu umgehen, wird empfohlen, die A4 an der Abfahrt Stadtroda zu verlassen.
