Tirol macht spontan dicht: 19 Kilometer langer Stau auf A93
Von Sabine Dobel
Kiefersfelden - Gleich zweimal an einem Tag stoppt Tirol den Lkw-Verkehr. Die Folge: ein 19 Kilometer langer Stau auf der Autobahn 93.
Der Megastau bildete sich laut Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim wegen der Blockabfertigung durch das österreichische Bundesland Tirol am Grenzübergang Kiefersfelden.
Damit beschränkt Tirol die Einreise nach Österreich immer wieder auf etwa 200 Lastwagen pro Stunde.
Dieses Mal machte Tirol gleich zweimal an einem Tag dicht: Zuerst - angekündigt - von 5 Uhr bis 9 Uhr, dann noch einmal spontan um 12.40 Uhr.
Gegen 18.20 Uhr habe der Lkw-Rückstau dann in seiner höchsten Ausdehnung bis an die Anschlussstelle Reischenhart herangereicht - auf einer Gesamtlänge von etwa 19 Kilometern, teilte die Polizei mit.
Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim seien im Einsatz gewesen und hätten dafür gesorgt, dass die Behinderungen für den Individualverkehr so gering wie möglich blieben. Die nächste Blockabfertigung ist für nächsten Mittwoch (12. November) angekündigt.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa